Украина близка к обеспечению себя собственным газом уже в 2024 году - Галущенко

Украина уже в 2024 году сможет обеспечить себя газом собственной добычи.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству Reuters.

"Мы близки к этому. Реально выйти на нулевой газовый баланс уже в этом году", - сказал он.

По словам Галущенко, в 2023 году потребление газа упало примерно до 19 млрд кубометров.

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"Важно понимать, что наше потребление резко упало. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться отрасль и экономика", - добавил министр.

Галущенко также отметил, что Украина может восстановить значительный экспорт электроэнергии уже этой весной благодаря снижению потребления.

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Украина не покупает газ у России с 2015 года, а импортирует из европейских стран и наращивает собственную добычу.

В 2021 году Украина потребила около 27 миллиардов кубометров газа, что сделало ее одним из крупнейших потребителей топлива в Европе до полномасштабной войны с Россией.

В прошлом месяце украинский государственный "Нафтогаз" заявил, что ожидает увеличения добычи природного газа в стране на 7% в 2023 году с таким же прогнозом на этот год.