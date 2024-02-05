ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії

Компанія KoBold Metals, гірничодобувний стартап, який використовує штучний інтелект для пошуку матеріалів, заявив, що виявив величезне родовище міді в Замбії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акціонерами компанія KoBold є Breakthrough Energy Ventures за підтримки Білла Гейтса і Джеффа Безоса, а також T. Rowe Price Group Inc., Bond Capital, Andreesen Horowitz і Equinor ASA. Компанія веде буріння на своїй ділянці в Замбії вже понад рік.

Проєкт буріння у Замбії має назву Mingomba. Він має потенціал більш ніж 400 тис тонн міді.

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Об'єкт, який, за оцінками Goldman, може коштувати 2 млрд дол. KoBold використовує технологію штучного інтелекту для обробки даних буріння та оптимізації розвідки міді та кобальту на Mingomba.

Орієнтуючись на прогнозований довгостроковий дефіцит таких матеріалів, як кобальт, нікель і літій, KoBold не турбується про низькі ціни, які наразі спричиняють хаос у деяких проєктах з видобутку акумуляторних металів у всьому світі.

Mingomba може допомогти уряду Замбії, другого за величиною виробника міді в Африці, переломити багаторічний спад і досягти своєї мети - потроїти виробництво протягом десятиліття.

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Нагадаємо:

Очікується, що найбільший у світі гірничодобувний проєкт з видобутку залізної руди, будівництва залізниць і портів у віддаленому куточку Західної Африки вартістю $20 млрд розпочнеться у 2024 році, після 27 років очікування.