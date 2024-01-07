Найбільший гірничовидобувний проект в історії запуститься у цьому році після 27 років очікування

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Очікується, що найбільший у світі гірничодобувний проект з видобутку залізної руди, будівництва залізниць і портів у віддаленому куточку Західної Африки вартістю $20 млрд розпочнеться у 2024 році, після 27 років очікування.

Про це повідомляє Financial Times.

Ліцензію на розвідку в горах Сіманду на південному сході Гвінеї, за 550 км від узбережжя має англо-австралійська компанія "Rio Tinto". Вперше дозвіл вони отримали у 1997 році.

За цей час "Rio Tinto" змінила шість генеральних директорів, втратила половину ліцензії, вела тривалі судові баталії з кількома корпоративними конкурентами, врегулювала звинувачення в корупції з владою США і навіть намагалася повністю вийти з проекту, але продаж не відбувся.

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Нарешті, у 2024 році, коли китайські партнери "Rio Tinto" отримають останнє схвалення від Пекіна, англо-австралійська гірничодобувна компанія має намір запустити найскладніший проект у своїй історії.

Цей проект зараз є партнерством між Rio Tinto, урядом Гвінеї та щонайменше сімома іншими компаніями, в тому числі п'ятьма з Китаю.

"Rio Tinto" побудує одну залізорудну шахту - відому як проект "Simfer "- у партнерстві з консорціумом на чолі з найбільшим у світі виробником алюмінію "Chinalco".

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Другу шахту, відому як проект "WCS", побудує "Baowu", найбільший у світі виробник сталі, у партнерстві з консорціумом на чолі з сінгапурською компанією "Winning International Group".

Водночас сторони співфінансуватимуть будівництво 552-кілометрової залізниці, яка пролягатиме через гірські райони Гвінеї до моря, а також будівництво глибоководного порту на атлантичному узбережжі країни.

Руда, яку Rio Tinto планує видобувати в регіоні Сімандоу, має середній вміст заліза понад 65%, що є одним з найвищих показників у світі.

Сімандоу має потенціал для сприяння декарбонізації китайської сталеливарної промисловості.

Уздовж залізничного коридору до узбережжя вже розпочалися земляні роботи, і як тільки Пекін схвалить інвестиції, "Rio Tinto" планує розпочати будівництво шахти. Очікується, що перша руда буде відвантажена в 2025 році, а до 2028 року видобуток зросте до 60 млн тонн на рік, що становитиме близько 5% світового ринку залізної руди морським транспортом.

Економічна правда





