Ангола стремится исключить Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса

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Ангола заставляет российскую транснациональную компанию "Alrosa" выйти из совместного бизнеса "Sociedade de Catoca", которому в частности принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира.

Об этом сообщает ангольское издание EXPANSÃO.

Как отмечается, на прошлой неделе представители ангольской власти встречались с российскими коллегами в Дубае (ОАЭ), для того, чтобы решить вопрос выхода российского акционера "Alrosa" из "Sociedade Mineira de Catoca".

Российской компании принадлежит 41% акций совместного проекта, она работает в Анголе с 1992 года. Ангольская сторона требует, чтобы россияне ушли из бизнеса без условий, а россияне хотят компенсаций за инвестиции. Ангольские власти исключают вариант компенсации.

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Как отмечают, переговоры сейчас находятся в состоянии зарождения, поэтому условия могут измениться. Как отмечают в издании EXPANSÃO, одним из альтернативных вариантов может быть выход россиян, с обещанием вернуть им активы после снятия санкций, но на фоне улучшения отношений Анголы с США, этот вариант не является приемлемым для россиян.

На фоне введения санкций против российской алмазной отрасли, ангольский партнер, компания "Endiama" испытывает трудности с реализацией алмазов и коммуникацией с поставщиками, которые обеспокоены партнерством с российской подсанкционной "Alrosa".

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