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Укр / Рус

Путин разрешил российскому банку купить "дочку" британской HSBC

Понедельник, 19 февраля 2024, 19:07 - Алексей Павлыш
 
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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает российскому "Экспобанку" купить 100% акций российской "дочки" британской банковской группы HSBC - ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)".

Об этом пишет Forbes Russia.

HSBC договорилась о продаже своего бизнеса в России Экспобанку в июле 2022 года. Изначально группа ожидала, что сделку по продаже "Эйч-эс-би-си Банка" закроют в первой половине 2023 года.

В своем отчете за второй квартал того же года HSBC заявила, что перенесла этот срок на вторую половину 2023 года.

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В октябре 2023 года группа перенесла ожидаемую дату закрытия сделки по продаже своей российской "дочки" на первую половину 2024 года.

В декабре 2023 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против "Экспобанка".

Экономическая правда

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