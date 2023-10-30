Британский HSBC отложил продажу российского бизнеса на 2024 год

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Британский финансовый конгломерат HSBC ожидает, что сделку по продаже его российского бизнеса закроют в первой половине 2024 года.

Об этом говорится в отчете HSBC за 3 квартал 2023 года.

Отмечается, что закрытие сделки должно быть одобрено российскими властями. Убытки от запланированной продажи своего ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" HSBC по-прежнему оценивает в 300 млн долл: этот показатель банк озвучил еще в феврале 2023 года.

HSBC договорилась о продаже своего российского бизнеса в июле 2022 года, покупателем станет местный Экспобанк. Сумму и другие условия сделки не уточняли.

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Изначально HSBC ожидала, что сделку по продаже "Эйч-эс-би-си Банка" закроют в первой половине 2023 года. Впоследствии в своем отчете за второй квартал группа отметила, что перенесла этот срок на вторую половину 2023 года.

По состоянию на 30 сентября, актив все еще классифицируется как предназначенный для продажи, говорится в отчете HSBC за третий квартал.

Напомним:

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В июле 2022 года британский финансовый конгломерат HSBC согласился продать свой российский бизнес местному Экспобанку.

Перед этим сообщалось, что британский финансовый конгломерат HSBC Holdings Plc ведет переговоры о продаже своего российского подразделения местному Экспобанку.

Экономическая правда