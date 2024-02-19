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Укр / Рус

Путін дозволив російському банку купити "дочку" британської HSBC

Понеділок, 19 лютого 2024, 19:07 - Олексій Павлиш
 
getty images

Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження, яке дозволяє російському "Експобанку" купити 100% акцій російської "дочки" британської банківської групи HSBC - ТОВ "Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)".

Про це пише Forbes Russia.

HSBC домовилася про продаж свого бізнесу в Росії Експобанку в липні 2022 року. Спочатку група очікувала, що угоду з продажу "Ейч-ес-бі-сі Банку" закриють в першій половині 2023 року.

У своєму звіті за другий квартал того ж року HSBC заявила, що перенесла цей термін на другу половину 2023 року.

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У жовтні 2023 року група перенесла очікувану дату закриття угоди з продажу своєї російської "дочки" на першу половину 2024 року.

У грудні 2023 року управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США ввело санкції проти "Експобанку".

Економічна правда

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