Британская группа HSBC договорилась о продаже бизнеса в России местному банку

Британский финансовый конгломерат HSBC согласился продать свой российский бизнес местному "Экспобанку".

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что соглашение было подписано незадолго до того, как Москва заявила, что будет блокировать продажу российского бизнеса иностранных банков в ответ на ограничения, наложенные на ее собственных кредиторов.

"После стратегического пересмотра HSBC подписал соглашение о продаже 100% своей доли АО "Экспобанк", – сообщил агентству представитель банка.

Завершение соглашения означало бы официальный выход HSBC из России, но банк заявил, что транзакция по-прежнему подлежит разрешению регулирующих органов в России, добавляет Reuters.

На минувшей неделе замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Россия заблокирует продажу российского бизнеса иностранных банков, поскольку российские банки за рубежом также не могут нормально функционировать. Непонятно, может ли эта политика сорвать планы HSBC.

Деятельность HSBC в России состояла из корпоративного банковского бизнеса, предлагавшего широкий спектр кредитных и инвестиционных банковских услуг для внутренних и международных клиентов.

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В нем работало около 200 человек накануне вторжения России в Украину 24 февраля.

Напомним:

Ранее сообщалось, что британский финансовый конгломерат HSBC Holdings Plc ведет переговоры о продаже своего российского подразделения местному Экспобанку.

Экономическая правда