Безос сэкономит более 600 миллионов долларов на перемещении Amazon во Флориду

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Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос переместил компанию в Майами, где из-за меньших налогов может сэкономить более 600 миллионов долларов на продаже акций.

Об этом сообщает CNBC.

Джефф Безос решил переместить Амазон во Флориду в 2023 году. тогда он объяснял это решение желанием быть ближе к родителям.

Однако это решение также имеет практический характер. В 2022 году штат Вашингтон, где Amazon размещался в течение 30 лет, ввел дополнительный налог в 7% на прирост капитала с продажи акций или облигаций на сумму более 250 тыс долл.

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Безос планировал до 2025 распродать 50 миллионов акций Amazon (по нынешнему курсу составляет около 8,7 млрд долл), что при условии дальнейшего размещения в Сиэтле штата Вашингтон нанесло бы убытки компании.

Это подтверждается также тем фактом, что за 2022 и 2023 год основатель Amazon не продал ни одной акции.

Переместившись во Флориду, Джефф Безос уже распродал акций на 2 миллиарда долларов, не заплатив ни одного доллара налога.

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Во Флориде зато нет налога на прибыль или налога на прирост капитала. Поэтому, продав на прошлой неделе 2 миллиарда долларов, он сэкономил 140 миллионов долларов, которые должен был бы уплатить штату Вашингтон.

На продаже 50 миллионов акций в течение следующего года он сэкономит не менее 610 миллионов долларов. И это при условии, что акции Amazon останутся без изменений. Если они продолжат расти, стоимость его акций - и его налоговая экономия - будет еще выше.

Напомним:

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос 11 февраля продал своих акций компании на 2 млрд долл.

12 февраля сообщили, что компания Nvidia в понедельник ненадолго опередила Amazon по рыночной капитализации - эйфория вокруг ИИ подняла производителя чипов на четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний США.