Безос сэкономит более 600 миллионов долларов на перемещении Amazon во Флориду
Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос переместил компанию в Майами, где из-за меньших налогов может сэкономить более 600 миллионов долларов на продаже акций.
Об этом сообщает CNBC.
Джефф Безос решил переместить Амазон во Флориду в 2023 году. тогда он объяснял это решение желанием быть ближе к родителям.
Однако это решение также имеет практический характер. В 2022 году штат Вашингтон, где Amazon размещался в течение 30 лет, ввел дополнительный налог в 7% на прирост капитала с продажи акций или облигаций на сумму более 250 тыс долл.
Безос планировал до 2025 распродать 50 миллионов акций Amazon (по нынешнему курсу составляет около 8,7 млрд долл), что при условии дальнейшего размещения в Сиэтле штата Вашингтон нанесло бы убытки компании.
Это подтверждается также тем фактом, что за 2022 и 2023 год основатель Amazon не продал ни одной акции.
Переместившись во Флориду, Джефф Безос уже распродал акций на 2 миллиарда долларов, не заплатив ни одного доллара налога.
Во Флориде зато нет налога на прибыль или налога на прирост капитала. Поэтому, продав на прошлой неделе 2 миллиарда долларов, он сэкономил 140 миллионов долларов, которые должен был бы уплатить штату Вашингтон.
На продаже 50 миллионов акций в течение следующего года он сэкономит не менее 610 миллионов долларов. И это при условии, что акции Amazon останутся без изменений. Если они продолжат расти, стоимость его акций - и его налоговая экономия - будет еще выше.
Напомним:
Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос 11 февраля продал своих акций компании на 2 млрд долл.
12 февраля сообщили, что компания Nvidia в понедельник ненадолго опередила Amazon по рыночной капитализации - эйфория вокруг ИИ подняла производителя чипов на четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний США.