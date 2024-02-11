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Безос продал акций Amazon на 2 миллиарда долларов

Воскресенье, 11 февраля 2024, 10:00 - Экономическая правда
 
getty images

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос продал своих акций компании на 2 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters.

Безос продал примерно 12 миллионов своих акций Amazon на сумму 2 млрд долл.

Ранее, в ноябре 2023 года Безос представил план продажи акций. Тогда в компании заявили, что основатель планирует продать до 50 миллионов акций.

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План продажи имел определенные условия и должен быть завершен до 31 января 2025 года.

Сейчас Джефф Безос является вторым самым богатым человеком мира.

Напомним:

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В феврале цены на акции Meta и Amazon выросли на 272 млрд долл на предварительных торгах, поскольку компании провели 2023 год, сокращая собственные расходы и переориентируя бизнес. 

В январе корпорация Amazon и производитель роботов-пылесосов iRobot объявили, что отказываются от своих планов по слиянию из-за противодействия со стороны антимонопольных органов ЕС.

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