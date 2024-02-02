Акции Meta и Amazon выросли на 272 миллиарда долларов

Цены на акции Meta и Amazon выросли на 272 млрд долл на предыдущих торгах, поскольку компании провели 2023 год, сокращая собственные расходы и переориентируя бизнес.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что обе компании сообщили о лучших, чем ожидалось, прибыли, в результате чего цены на их акции взлетели на 272 млрд долл на предыдущих торгах и подтвердили стратегию затягивания уменьшения расходов, которая определила последние 16 месяцев развития технологической индустрии.

Компания Meta, которая сократила численность персонала на 22% в 2023 году, обнародовала планы выкупа акций на сумму 50 млрд долларов и даже объявила о своих первых в истории квартальных дивидендах.

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Amazon инициировал крупнейший в истории раунд корпоративных сокращений рабочих мест, начиная с 2022 года, который коснулся около 35 тыс человек в прошлом году. Уже в 2024 году компания заявила, что еще больше должностей будет ликвидировано в ее Prime Video, студиях и бизнесах, связанных с прямыми трансляциями Twitch.

Обе компании также сообщили о росте доходов в своих основных бизнесах - цифровой рекламе для Meta и продажах электронной коммерции для Amazon - которые превысили прогнозы. Эти результаты привели к тому, что акции Meta выросли на 15% на длительных торгах, а акции Amazon - более чем на 7%.

Главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг признал, что высокие бизнес-результаты ставят вопрос о том, стоит ли Meta снова начинать инвестировать значительные средства.

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Согласно данным Bloomberg, Цукерберг получит около 700 млн долл в год от первых в истории компании дивидендов.

Добавляется, что в течение многих лет Meta и Amazon реинвестировали прибыли обратно в компании, стимулируя наем новых работников и расширение новых технологий и бизнес-линий. Эта стратегия стала все более очевидной после пандемии Covid-19, когда обе компании начали агрессивно тратить средства.

Численность персонала Meta увеличилась на 30% в 2020 году и еще на 23% в 2021 году, одновременно переориентировав всю компанию на масштабные инвестиции в технологию дополненной и виртуальной реальности.

Напомним:

COE Meta Platforms Марк Цукерберг продал акций компании на сумму около 428 млн долл в четвертом квартале 2023 года.