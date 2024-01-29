Amazon и производитель роботов-пылесосов iRobot разорвали соглашение о слиянии из-за противодействия ЕС

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Корпорация Amazon и производитель роботов-пылесосов iRobot объявили, что отказываются от своих планов по слиянию из-за противодействия со стороны антимонопольных органов ЕС.

Об этом пишет Reuters.

iRobot объявила о значительной реструктуризации с целью сокращения расходов и заявила, что сократит около 31% своего штата, или 350 рабочих мест. Компания также сообщила, что ее основатель Колин Энгл ушел с должности генерального директора.

По словам Энгла, учитывая текущие вызовы, он и совет директоров "совместно решили, что iRobot будет лучше работать с новым лидером, который имеет опыт реструктуризации".

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Amazon заявила, что предложенное ею приобретение iRobot за 1,4 миллиарда долларов не получило одобрения регуляторных органов ЕС.

Ранее Reuters сообщало, что сделка будет заблокирована антимонопольными регуляторами Еврокомиссии, и что основные опасения заключаются в том, что Amazon может помешать конкурентам iRobot на своем онлайн-маркетплейсе, особенно во Франции, Германии, Италии и Испании.

Amazon объявил о сделке в августе 2022 года. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер, который уже владеет Alexa и Ring, стремился расширить свой ассортимент умных домашних устройств.

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"Мы разочарованы тем, что приобретение Amazon iRobot не состоялось", - сказал главный юрисконсульт Amazon Дэвид Запольский. "Мы верим в будущее бытовой робототехники в домашних условиях и всегда были поклонниками продукции iRobot", - добавил он.

Акции iRobot упали на 18,5%. С момента первых сообщений о том, что сделка может быть заблокирована регуляторами ЕС две недели назад, акции iRobot упали вдвое.

Экономическая правда