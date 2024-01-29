Amazon и производитель роботов-пылесосов iRobot разорвали соглашение о слиянии из-за противодействия ЕС
Корпорация Amazon и производитель роботов-пылесосов iRobot объявили, что отказываются от своих планов по слиянию из-за противодействия со стороны антимонопольных органов ЕС.
Об этом пишет Reuters.
iRobot объявила о значительной реструктуризации с целью сокращения расходов и заявила, что сократит около 31% своего штата, или 350 рабочих мест. Компания также сообщила, что ее основатель Колин Энгл ушел с должности генерального директора.
По словам Энгла, учитывая текущие вызовы, он и совет директоров "совместно решили, что iRobot будет лучше работать с новым лидером, который имеет опыт реструктуризации".
Amazon заявила, что предложенное ею приобретение iRobot за 1,4 миллиарда долларов не получило одобрения регуляторных органов ЕС.
Ранее Reuters сообщало, что сделка будет заблокирована антимонопольными регуляторами Еврокомиссии, и что основные опасения заключаются в том, что Amazon может помешать конкурентам iRobot на своем онлайн-маркетплейсе, особенно во Франции, Германии, Италии и Испании.
Amazon объявил о сделке в августе 2022 года. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер, который уже владеет Alexa и Ring, стремился расширить свой ассортимент умных домашних устройств.
"Мы разочарованы тем, что приобретение Amazon iRobot не состоялось", - сказал главный юрисконсульт Amazon Дэвид Запольский. "Мы верим в будущее бытовой робототехники в домашних условиях и всегда были поклонниками продукции iRobot", - добавил он.
Акции iRobot упали на 18,5%. С момента первых сообщений о том, что сделка может быть заблокирована регуляторами ЕС две недели назад, акции iRobot упали вдвое.
Экономическая правда