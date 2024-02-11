Безос продав акцій Amazon на 2 мільярди доларів
Американський мільярдер та засновник Amazon Джефф Безос продав своїх акцій компанії на 2 млрд дол.
Про це повідомляє Reuters.
Безос продав приблизно 12 мільйонів своїх акцій Amazon на сумму 2 млрд дол.
Раніше, у листопаді 2023 року Безос представив план продажу акцій. Тоді в компанії заявили, що засновник планує продати до 50 мільйонів акцій.
План продажу мав певні умови і має бути завершеним до 31 січня 2025 року.
Наразі Джефф Безос є другою найбагатшою людиною світу.
Нагадаємо:
У лютому ціни на акції Meta та Amazon зросли на 272 млрд дол на попередніх торгах, оскільки компанії провели 2023 рік, скорочуючи власні витрати та переорієнтовуючи бізнес.
У січні корпорація Amazon і виробник роботів-пилососів iRobot оголосили, що відмовляються від своїх планів щодо злиття через протидію з боку антимонопольних органів ЄС.