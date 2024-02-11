Безос продав акцій Amazon на 2 мільярди доларів

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Американський мільярдер та засновник Amazon Джефф Безос продав своїх акцій компанії на 2 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters.

Безос продав приблизно 12 мільйонів своїх акцій Amazon на сумму 2 млрд дол.

Раніше, у листопаді 2023 року Безос представив план продажу акцій. Тоді в компанії заявили, що засновник планує продати до 50 мільйонів акцій.

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План продажу мав певні умови і має бути завершеним до 31 січня 2025 року.

Наразі Джефф Безос є другою найбагатшою людиною світу.

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У лютому ціни на акції Meta та Amazon зросли на 272 млрд дол на попередніх торгах, оскільки компанії провели 2023 рік, скорочуючи власні витрати та переорієнтовуючи бізнес.

У січні корпорація Amazon і виробник роботів-пилососів iRobot оголосили, що відмовляються від своїх планів щодо злиття через протидію з боку антимонопольних органів ЄС.