Nvidia обігнала Amazon за ринковою капіталізацією на тлі ажіотажу щодо ШІ

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Компанія Nvidia у понеділок ненадовго випередила Amazon за ринковою капіталізацією - ейфорія навколо ШІ підняла виробника чипів на четверте місце у рейтингу найдорожчих компаній США.

Про це пише Reuters.

На рекордно високому рівні акцій в 734,96 доларів ринкова вартість Nvidia становила 1,82 трильйона доларів, порівняно з 1,81 трильйона доларів для Amazon і на кілька мільярдів відставала від власника материнської компанії Google Alphabet.

Востаннє Nvidia була дорожчою за Amazon у 2002 році, коли кожна з них коштувала менше 6 мільярдів доларів.

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Інвестори очікують квартальних результатів Nvidia 21 лютого. Акції виробника ШІ-чипів зросли на 47% з початку року.

Нагадаємо:

Компанії Nvidia Corp. і Cisco Systems об'єднують зусилля, щоб полегшити корпораціям створення власної обчислювальної інфраструктури штучного інтелекту, намагаючись вивести цю технологію за межі великих центрів обробки даних.

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Економічна правда