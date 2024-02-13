Безос заощадить понад 600 мільйонів доларів на переміщенні Amazon у Флориду
Американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос перемістив компанію у Маямі, де через менші податки може заощадити понад 600 мільйонів доларів на продажу акцій.
Про це повідомляє CNBC.
Джефф Безос вирішив перемістити Амазон до Флориди у 2023 році. тоді він пояснював це рішення бажанням бути ближчим до батьків.
Однак це рішення також має практичний характер. У 2022 році штат Вашингтон, де Amazon розміщувався протягом 30 років, ввів додатковий податок у 7% на приріст капіталу з продажу акцій або облігацій на суму понад 250 тис дол.
Безос планував до 2025 розпродати 50 мільйонів акцій Amazon (за нинішнім курсом становить близько 8,7 млрд дол), що за умови подальшого розміщення у Сіетлі штату Вашингтон завдало б збитків компанії.
Це підтверджується також тим фактом, що за 2022 та 2023 рік засновник Amazon не продав жодної акції.
Перемістившись до Флориди, Джефф Безос вже розпродав акцій на 2 мільярди доларів, не сплативши жодного долару податку.
У Флориді натомість немає податку на прибуток або податку на приріст капіталу. Тож, продавши минулого тижня 2 мільярди доларів, він заощадив 140 мільйонів доларів, які мав би сплатити штату Вашингтон.
На продажу 50 мільйонів акцій протягом наступного року він заощадить щонайменше 610 мільйонів доларів. І це за умови, що акції Amazon залишаться без змін. Якщо вони продовжать зростати, вартість його акцій - і його податкова економія - буде ще вищою.
Нагадаємо:
Американський мільярдер та засновник Amazon Джефф Безос 11 лютого продав своїх акцій компанії на 2 млрд дол.
12 лютого повідомили, що компанія Nvidia у понеділок ненадовго випередила Amazon за ринковою капіталізацією - ейфорія навколо ШІ підняла виробника чипів на четверте місце у рейтингу найдорожчих компаній США.