Безос заощадить понад 600 мільйонів доларів на переміщенні Amazon у Флориду

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Американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос перемістив компанію у Маямі, де через менші податки може заощадити понад 600 мільйонів доларів на продажу акцій.

Про це повідомляє CNBC.

Джефф Безос вирішив перемістити Амазон до Флориди у 2023 році. тоді він пояснював це рішення бажанням бути ближчим до батьків.

Однак це рішення також має практичний характер. У 2022 році штат Вашингтон, де Amazon розміщувався протягом 30 років, ввів додатковий податок у 7% на приріст капіталу з продажу акцій або облігацій на суму понад 250 тис дол.

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Безос планував до 2025 розпродати 50 мільйонів акцій Amazon (за нинішнім курсом становить близько 8,7 млрд дол), що за умови подальшого розміщення у Сіетлі штату Вашингтон завдало б збитків компанії.

Це підтверджується також тим фактом, що за 2022 та 2023 рік засновник Amazon не продав жодної акції.

Перемістившись до Флориди, Джефф Безос вже розпродав акцій на 2 мільярди доларів, не сплативши жодного долару податку.

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У Флориді натомість немає податку на прибуток або податку на приріст капіталу. Тож, продавши минулого тижня 2 мільярди доларів, він заощадив 140 мільйонів доларів, які мав би сплатити штату Вашингтон.

На продажу 50 мільйонів акцій протягом наступного року він заощадить щонайменше 610 мільйонів доларів. І це за умови, що акції Amazon залишаться без змін. Якщо вони продовжать зростати, вартість його акцій - і його податкова економія - буде ще вищою.

Нагадаємо:

Американський мільярдер та засновник Amazon Джефф Безос 11 лютого продав своїх акцій компанії на 2 млрд дол.

12 лютого повідомили, що компанія Nvidia у понеділок ненадовго випередила Amazon за ринковою капіталізацією - ейфорія навколо ШІ підняла виробника чипів на четверте місце у рейтингу найдорожчих компаній США.