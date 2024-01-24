Конфискованный PINbank Гинера перешел в собственность государства

Под контроль государства перешел конфискованный PINbank, который принадлежал россиянину Евгению Гинеру.

Об этом сообщается на сайте PINbank.

В частности, речь идет о смене собственника существенного участия.

"По состоянию на 17 января 2024 года владельцем 20 444 834 простых именных акций АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (что составляет 88,890583% уставного капитала банка) является государство Украина", - говорится в сообщении.

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В PINbank добавили, что начинается новый этап в деятельности банка.

"Начинается новый этап в деятельности Банка. Появляются новые возможности для развития Банка и расширения продуктовой линейки. Понимаем всю ответственность в обеспечении высокого уровня обслуживания клиентов. Продолжаем придерживаться требований законодательства и нормативных актов. Прилагаем все усилия к повышению эффективности деятельности Банка", - отмечается в сообщении.

Напоминаем:

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Решением СНБО от 19 октября 2022 года к российскому олигарху Евгению Гинеру были применены санкции сроком на 10 лет.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 88,89% акций PIN банка Гинера.

В апреле 2023 года сообщалось, что государство рассматривает возможность передать акции конфискованного PINbank государственной "Укрпочте".