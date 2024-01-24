Конфіскований PINbank Гінера перейшов у власність держави

Під контроль держави перейшов конфіскований PINbank, який належав росіянину Євгену Гінеру.

Про це повідомляється на сайті PINbank.

Зокрема, йдеться про зміну власника істотної участі.

"Станом на 17 січня 2024 року власником 20 444 834 простих іменних акцій АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (що становить 88,890583% статутного капіталу банку) є держава Україна", - йдеться у повідомленні.

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У PINbank додали, що розпочинається новий етап в діяльності банку.

"Розпочинається новий етап в діяльності Банку. З‘являються нові можливості для розвитку Банку та розширення продуктової лінійки. Розуміємо всю відповідальність у забезпеченні високого рівня обслуговування клієнтів. Продовжуємо дотримуватись вимог законодавства та нормативних актів. Докладаємо всіх зусиль до підвищення ефективності діяльності Банку", - зазначається в повідомленні.

Нагадуємо:

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Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року до російського олігарха Євгена Гінера було застосовано санкції терміном на 10 років.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку Гінера.

У квітні 2023 року повідомлялося, що держава розглядає можливість передати акції конфіскованого PINbank державній "Укрпошті".