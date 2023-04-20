Конфискованный PINbank Гинера могут передать Укрпоште

Государство рассматривает возможность передать акции конфискованного PINbank государственной Укрпоште.

Об этом глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал в интервью Mind.ua.

Он рассказал, что так как в Украине будет конфисковано много объектов, следует наработать направления их использования. Для этого 31 марта была создана экспертная группа при Межведомственной рабочей группе по вопросам санационной политики, которая будет рекомендовать правительству направления использования конфискованного имущества.

"Например, акции российского PINbank (Первый Инвестиционный Банк), надеюсь, передадут в уставный капитал "Укрпочты" - на прошлой неделе этот вопрос рассматривала экспертная группа на своем первом заседании", - отметил Новиков.

Над покупкой банка Укрпочта задумывалась давно. В частности, уже во время полномасштабной войны РФ против Украины, Антимонопольный комитет предоставил Укрпочте разрешение на приобретение "Альпари Банка". Годом ранее "Укрпочта" достигла договоренности о покупке "Альпари банк" за 260 млн грн. Последний шаг остается за решением Нацбанка.

В Укрпочте объясняют, что благодаря "почтовому банку" доступ к банковским услугам получат 12 млн граждан из отдаленных сел, в результате чего возрастет доля безналичных расчетов, а за четыре года госбюджет сэкономит около 10 млрд грн.

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