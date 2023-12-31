Суд восстановил в должности в государственном "Укрэксимбанке" нападавшего на журналистов 

Голосеевский районный суд Киева восстановил в должности директора департамента банковской безопасности АО "Укрэксимбанк" Игоря Тельбизова. Банк обязали выплатить ему 8 млн.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Игоря Тельбизова, которого восстановил в должности Голосеевский районный суд Киева, обвиняют в нападении на журналистов "Схем" в 2021 году. Суд также обязал "Укрэксимбанк" выплатить Тельбизову 8 млн за вынужденный прогул и моральную компенсацию.

Ранее Тельбизова уже возвращали на должность, тогда в "Укрэксимбанке" говорили, что уголовное дело не является причиной для увольнения.

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"Получение работником статуса подозреваемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений", - объясняли в финучреждении.

Тельбизову в начале октября 2021 года было вручено подозрение по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УКУ - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Напомним:

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4 октября 2021 года "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать происходящее на аудио.

11 октября 2021 года руководство банка уволило председателя правления банка Евгения Мецгера. 7 октября двум должностным лицам государственного банка, включая Мецгера, правоохранители сообщили о подозрении в нападении на журналистов.

11 ноября 2021 года стало известно, что причастных к нападению на журналистов директора департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности банка восстановили в должностях.

12 ноября 2021 года появилось видео, как Тельбизов заходит в главное помещение банка под бурные овации коллектива. В пресс-службе банка сказали, что восстановление на работе Тельбизова и Осипова "требуют нормы