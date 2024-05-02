Нацбанк оштрафовал двух участников платежного рынка
Национальный банк Украины применил к двум участникам платежного рынка меры воздействия в виде наложения штрафа.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Штраф наложен на:
- ООО "УКРАИНСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА" (ЕГРПОУ 35780941) - за выявленные во время проведения планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использование платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа - 170 000 грн;
- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ „КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" (ЕГРПОУ 35442539) - за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использование платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа - 170 000 грн.
Решение об оштрафовании учреждений приняты по результатам планового выездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу с 29 апреля 2024 года.
Оплатить штрафы общества обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Напомним:
В Украине доля неработающих кредитов в банковском секторе по состоянию на 1 апреля 2024 года сократилась до 36,1%, на 1,3%.
В апреле бизнес второй месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны.