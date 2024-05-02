Нацбанк оштрафовал двух участников платежного рынка

Национальный банк Украины применил к двум участникам платежного рынка меры воздействия в виде наложения штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Штраф наложен на:

ООО "УКРАИНСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА" (ЕГРПОУ 35780941) - за выявленные во время проведения планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использование платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа - 170 000 грн;

ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ „КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" (ЕГРПОУ 35442539) - за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использование платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа - 170 000 грн.

Решение об оштрафовании учреждений приняты по результатам планового выездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу с 29 апреля 2024 года.

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Оплатить штрафы общества обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

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