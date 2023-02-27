ВАКС взыскал в пользу государства почти 90% акций PIN банка Гинера

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Евгений Гинер фото: ГБР Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 88,89% акций PIN банка российского олигарха Евгения Гинера. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС. "27 февраля коллегия судов Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к российскому гражданину и применила к ответчику санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Решением суда взысканы в доход государства активы ответчика - 88,890583% акций украинского банка", - сообщили в ВАКС. Как отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, речь идет о 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера. "Все в рамках закона "О санкциях" и общепринятых представлений человечества о справедливости. Дальше будет Ocean Plaza. Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все", - написал Арахамия.

Напомним:

Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

В ведомстве не называют банк, но, по данным НБУ, Гинер является бенефициарным владельцем АО "Первый инвестиционный банк" (Pinbank).

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги конечными владельцами которых являются депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" с кличкой Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.

В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими долями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Групп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., которые объединены в группу VS Energy.

Решением СНБО от 19 октября 2022 года, среди прочего, применены санкции к Гинеру сроком на 10 лет.

Экономическая правда