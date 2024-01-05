НБУ уверен в законности решения о выводе с рынка "Сенс Банка"

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Национальный банк Украины уверен в законности решения о выводе с рынка системно важного банка "Сенс Банк".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка на запрос ЭП.

В регуляторе утверждают, что решение было принято в соответствии с законами "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"Это решение позволило сохранить финансовую стабильность в Украине и избежать угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов банка, возникшей из-за поддержки действий и политики страны-агрессора со стороны владельцев опосредованного существенного участия в АО "Сенс Банк" и как следствие применения к ним украинских и международных санкций", – отметили в НБУ.

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Напоминаем:

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля 2023 года.

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Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману.

Ранее в Бюро экономической безопасности сообщали, что составили подозрение Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн.

В сентябре 2023 года компания ABH Holdings S.A, которая была номинальным держателем акций "Сенс Банка" до его национализации, заявила, что новые уголовные обвинения против российского олигарха и миноритарного акционера ABHH Михаила Фридмана являются "мешаниной неуместных политических обвинений".

В начале января компания подала иск в Украину и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиарда долларов.