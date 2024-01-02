Как будет развиваться банковское кредитование в 2024 году

У 2024 році будь-які позитивні зміни в кредитних умовах будуть зумовлені виключно економічними чинниками. З одного боку, комерційні банки активно розвиватимуть власні кредитні програми для малого та середнього бізнесу, автокредитуванні та іпотеці.

А з іншого - розвиток державних кредитних програм залишатиметься важливою складовою кредитування.

Що буде з кредитними ставками

Можна сказати, що у 2024 році розвитку кредитування сприятиме суттєве зниження облікової ставки (у 2023 році ставка скоротилася з 25% до 15%), що дало змогу банкам залучати більш "дешеві" ресурси, поновити заморожені війною кредитні програми та впроваджувати принципово нові напрямки кредитування.

Так за максимально сприятливих економічних умов у 2024 році варто очікувати подальше зниження облікової ставки до 14-12%. Саме це спонукатиме комбанки до більш активного розвитку кредитних програм за більш привабливими умовами для клієнтів.

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Так у 2024 році зниження ставок залежно від виду кредиту, терміну його сплати та початкового внеску може скласти від 2% до 4%.

Починаючи з другого півріччя, середнє зниження ставок за банківськими кредитами залежно від терміну погашення та розміру першого внеску вже склало 4%.

Зокрема ставки за іпотечними кредитами впали в середньому на 3% (головним чином йдеться про кредити за партнерськими програмами девелоперів та банків на первинному ринку житла), ставки за автокредитами на нові автомобілі знизилися на 3-5%, а ставки за споживчими кредитами на придбання товарів широкого вжитку скоротилися в середньому на 4%.

Як зміняться державні кредитні програми

Важливою складовою розвитку кредитування залишатиметься участь комерційних банків в реалізації низки державних кредитних програм, таких, як кредитування малих та середніх підприємств "5-7-9", "Доступний факторинг" (беззаставне фінансування для мікро-, малого та середнього бізнесу з відтермінуванням платежу), програми з енергомодернізації будинків "Енергодім", пільгової іпотеки "єОселя", а також розробка спеціальних компенсаторних програм з органами місцевої влади з відшкодування частини кредиту чи відсотків за ним.

Водночас протягом наступного року слід очікувати поступову трансформацію державних пільгових програм "5-7-9" та "єОселя".

Зокрема через нові виклики для економіки країни та велике фінансове навантаження на державний бюджет, програма "5-7-9" зазнає певної "ревізії": поступово дія програми розповсюджуватиметься на регіони з високими воєнними ризиками та стосуватиметься тих галузей, які досі не відновилися від початку повномасштабного вторгнення.

У державному бюджеті на 2024 рік на компенсацію процентних ставок програми "5-7-9" передбачено понад 18 млрд грн. Однак велика частина цих коштів може піти на погашення заборгованості управителя програми - Фонду розвитку підприємництва, адже заборгованість перед банками-учасниками програми вже складає до 5 млрд грн.

Ми очікуємо, що "5-7-9" значно звузиться, а кредити за програмою будуть більш точковими. Однак поступово зростатиме частка інвестиційних кредитів - на придбання основних засобів ведення бізнесу (спеціальних технічних засобів, автотранспорту, медичного транспорту, виробничого обладнання тощо). Очікується, що частка таких кредитів складе до 30% від усіх виданих позик.

Чи запрацює "єОселя" на первинному ринку

Наступного року реалізація програми "єОселя" залежатиме від обсягу фінансування та популяризації програми серед девелоперів житла (активізація програми в житлових об’єктах на стадії зведення).

Порівняно з червнем 2023 року, коли було видано більш як 490 іпотек, під кінець року обсяги кредитів за цією програмою зросли майже вдвічі (наразі видається близько 800-900 кредитів щомісяця). А загальна сума пільгового кредитування від початку дії програми вже сягнула 9 млрд грн.

На мій погляд, у 2024 році для підвищення ефективності "єОселі" важливим стане:

1) нарощування виданих кредитів щонайменше в 1,5 раза - до 1,4-1,5 тис. кредитів щомісяця, водночас фінансування програми на 2024 рік розраховане на 12 тис. кредитів;

2) збільшення кількості фінустанов - партнерів програми, що дасть змогу ширшому колу громадян скористатися пільговою іпотекою, а також збільшить "вагу" кредитування в портфелі комбанків (наразі в програмі беруть участь 7 комерційних банків);

3) суттєве розширення кредитування на об'єкти в стадії зведення (за час реалізації програми в готових новобудовах було видано понад 1500 іпотек та лише 60 іпотек в об’єктах на етапі будівництва);

4) реалізація програми в сегментах таунхаусів та приватних будинків.

Очікується, що в наступному році частка виданих кредитів за програмою "єОселя" на придбання житла, що зводиться, потенційно може зрости з наявних 1% до щонайменше 20-25% від загальної кількості іпотек.

Однак, щоб пільгова іпотека запрацювала на первинному ринку, ще необхідна "воля" самих девелоперів, переформатування їхніх систем продажів під законодавчі нововведення із захисту прав інвесторів-покупців житла.

Зауважу, що головною засторогою, що стримує девелоперів від участі в пільговій іпотеці, є те, що в умовах війни первинний ринок житла більш хиткий та дуже вразливий до поточних обставин.

Наприклад, ризики, пов'язані з можливими атаками на об'єкти критичної інфраструктури, економічною ситуацією в країні, яка з певними обмовками тримається на міжнародній допомозі.

Звідси й низький та досить "мінливий" попит, особливо в об'єктах на початкових етапах будівництва, недостатня привабливість житлових об’єктів для потенційних великих інвесторів, які могли б профінансувати як мінімум 50% вартості будівництва, а також гальмування реалізації нових проєктів.

Попри це, все ж в стані девелоперів, хоч і повільно, але змінюється ставлення до участі в програмі "єОселя".

Насамперед мова йде про системні компанії з великим досвідом будівництва якісного житла та супутньої інфраструктури, що мають запас фінансової міцності будувати об’єкти переважно власним коштом, без сподівання на шалені продажі ще, як мінімум, впродовж року-півтора.

Для участі в програмі "єОселя" вже акредитовано 18 девелоперів, що зводять лише 3-5% від кількості об’єктів, будівництво яких почалося ще до початку повномасштабного вторгнення та досі триває в повільному режимі, але без ознак "замороженого" будівництва.

Ми очікуємо, що протягом 2024 року кількість акредитованих до участі в програмі ЖК на стадії будівництва зросте, як мінімум, у 2-2,5 раза. Адже це пряма інвестиція в подальше будівництво, загалом в розвиток галузі, що є дуже важливим під час випробувань війною.