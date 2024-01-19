В Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Электронный кабинет военнообязанного может появиться в начале второго квартала 2024 года.

Об этом заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала в эфире телемарафона, сообщает Радио Свобода.

"Первый этап – введение функционала электронного кабинета призывника, военнообязанного. То есть это будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе", – рассказала заместитель министра.

В то же время Черногоренко не ответила прямо на вопрос, будут ли посылки посылать через такой электронный кабинет, объяснив, что этот вопрос должен быть урегулирован отдельным законом.

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"Повестки – это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого "мобилизационного" закона", – уточнила замминистра.

Она также сообщила, что верификация данных в реестре "Оберіг" уже проведена.

"Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных прибыть в ТЦК", – добавила Черногоренко.

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Напомним:

В октябре 2023 года сообщалось, что Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже работает, его постоянно дополняют информацией.