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Международная федерация киберспорта приостановила членство Россию из-за войны в Украине

Пятница, 19 января 2024, 10:06 - Игорь Пилипив

Международная федерация киберспорта (IESF) поддержала жалобу Украины, приостановив членство Федерации компьютерного спорта России (RESF).

Об этом сообщает пресс-служба IESF. 

Отмечается, что комитет IESF провел углубленный анализ в ответ на обвинения со стороны Украины относительно деятельности (RESF) на международно признанной территории Украины, утверждая, что RESF создал офисы в пределах территории Украины.

Кроме того, членство РФ в Международной федерации киберспорта приостановлено до заседания генеральной ассамблеи IESF. На заседании члены организации решат, возобновить ли членство России, или полностью его прекратить.

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Сейчас российские киберспортсмены смогут участвовать в турнирах под нейтральным статусом.

Напомним:

Белорусская компания-разработчик игр Wargaming объявила о решении прекратить деятельность в России и Беларуси.

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