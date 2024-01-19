Международная федерация киберспорта приостановила членство Россию из-за войны в Украине

Международная федерация киберспорта (IESF) поддержала жалобу Украины, приостановив членство Федерации компьютерного спорта России (RESF).

Об этом сообщает пресс-служба IESF.

Отмечается, что комитет IESF провел углубленный анализ в ответ на обвинения со стороны Украины относительно деятельности (RESF) на международно признанной территории Украины, утверждая, что RESF создал офисы в пределах территории Украины.

Кроме того, членство РФ в Международной федерации киберспорта приостановлено до заседания генеральной ассамблеи IESF. На заседании члены организации решат, возобновить ли членство России, или полностью его прекратить.

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Сейчас российские киберспортсмены смогут участвовать в турнирах под нейтральным статусом.

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Белорусская компания-разработчик игр Wargaming объявила о решении прекратить деятельность в России и Беларуси.

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