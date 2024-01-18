Шестеро из десяти украинских беженцев планируют вернуться домой – исследование 

Более половины украинских беженцев планируют вернуться из-за границы в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Вокс Украина".

По разным оценкам за рубежом находятся около 6 миллионов украинских беженцев. Большинство из них поддерживают связь с Украиной и планируют вернуться. Многие выехавшие весной 2022 года уже вернулись.

В то же время большинство из тех, кто вернулся в Украину, хочет остаться, и только 7% планируют выехать снова, говорится в исследовании.

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Исследование выявило, что по состоянию на июль-август 2023 года 63% выезжавших за границу уже вернулись. Из оставшихся за рубежом 64% опрошенных планируют вернуться в Украину.

"Наличие родителей и/или дистанционной работы в Украине, а также лучшая ситуация с безопасностью оказались значимыми факторами "притяжения", тогда как материальные трудности за рубежом служили весомым фактором "выталкивания" из стран пребывания", – говорится в результатах исследования.

12% опрошенных отметили, что получили от украинских властей информацию, которая повлияла на их решение вернуться, и этот фактор действительно оказывает существенное влияние на вероятность возвращения.

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Что же касается трудоустройства украинских беженцев за границей, то, по результатам исследования, 53% из них нашли работу.

"9% из них работают онлайн на украинские компании, треть – в стране пребывания. В то же время 28% трудоустроенных говорят, что их работа за границей менее квалифицированная, чем в Украине", – говорится в исследовании.

Напомним:

Украинское правительство начало переговоры с партнерами по вопросу помощи беженцам при возвращении в Украину.