Удар по Чернигову "Искандером-К": НАПК дополнило базу иностранных компонентов в оружии РФ

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) добавило в единственную в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии детали крылатой ракеты "Искандер-К", которой РФ ударила по центру Чернигова 19 августа 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"База пополнилась четырьмя новыми компонентами из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", которая убила семь человек, в том числе шестилетнюю девочку. Еще более 150 человек тогда пострадали", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, "ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года, а значит, вполне вероятно, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину".

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В декабре НАПК объявило о запуске первой в мире открытой базы данных иностранных компонентов, используемых РФ и Ираном в беспилотных летательных аппаратах, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и других видах вооружения и военной техники.

Сейчас база данных, размещенная на портале "Война и санкции", содержит информацию об иностранных компонентах, найденных в российском и иранском вооружении, которое используется во время полномасштабного вторжения РФ в Украину с 24 февраля 2022 года.

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19 августа 2023 года российские оккупанты совершили очередное военное преступление - нанесли ракетный удар по центру Чернигова.