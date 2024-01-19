У Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет військовозобов’язаного може з’явитися на початку другого кварталу 2024 року.

Про це заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

"Перший етап – запровадження функціоналу електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі", – розповіла заступниця міністра.

Водночас Чорногоренко не відповіла прямо на запитання, чи надсилатимуть повістки через такий електронний кабінет, пояснивши, що це питання має бути врегульовано окремим законом.

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"Повістки – це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого "мобілізаційного" закону", – уточнила заступниця міністра.

Вона також повідомила, що верифікацію даних в реєстрі "Оберіг" вже проведено.

"Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаних прибути в ТЦК", – додала Чорногоренко.

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Нагадаємо:

У жовтні 2023 року повідомлялося, що Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вжа працює, його постійно доповнюють інформацією.