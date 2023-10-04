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Электронный реестр военнообязанных уже наполнен более чем на 90% - Федоров

Среда, 4 октября 2023, 13:48 - Анастасия Жарикова

Единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже работает, его постоянно дополняют информацией.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии "Эспрессо".

По его словам, Минцифры ожидает видения новой команды Минобороны.

Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты - ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе "Оберига" и какими они будут.

Напоминаем:

В Верховной Раде 18 сентября зарегистрировали законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных

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Минцифра война Минобороны
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