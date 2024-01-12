Переоформление авто через "Дію": украинцы уже перерегистрировали более 5 тысяч авто
Пятница, 12 января 2024, 11:11 -
С начала запуска услуги перерегистрации авто через "Дію", украинцы переоформили онлайн более 5 тыс транспортных средств.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
"Минимум бюрократии. Уменьшение коррупционных рисков, ведь проверка автомобилей и пользователей осуществляется автоматически. Быстро и удобно. Договоры купли-продажи заключаются прямо в смартфоне", – добавили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что услуга доступна для переоформления легковых авто, мотоциклов и мопедов.
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Напомним:
С 20 декабря в приложении "Дія" заработала услуга купли и продажи авто. Услуга перерегистрации возможна при первой продаже автомобилей в календарном году.
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