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Спрос на автобусы в Украине за год вырос на треть – ассоциация

Четверг, 11 января 2024, 20:20 - Алексей Павлыш
 
фото: укравтопром

В 2023 году украинский автопарк пополнили 2770 автобусов (включая микроавтобусы) - это на 32% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

По данным ассоциации, количество новой техники в этом объеме составило 1701 единицу (+86%), а подержанной, которая была импортирована из-за рубежа, - 1069 (-10%).

Отмечается, что в прошлом году чаще всего регистрировали (среди новых):

  • Ataman - 520 штук;
  • Citroen - 412;
  • Etalon - 337;
  • Ford - 132;
  • ZAZ - 131.

А среди подержанных украинцы отдали предпочтение: Mercedes-Benz - 296 единиц, Van Hool - 195, MAN - 64, Volkswagen - 63 и Volvo - 51.

Напомним:

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.

Экономическая правда

авто транспорт
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