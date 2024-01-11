Спрос на автобусы в Украине за год вырос на треть – ассоциация
Четверг, 11 января 2024, 20:20 -
В 2023 году украинский автопарк пополнили 2770 автобусов (включая микроавтобусы) - это на 32% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
По данным ассоциации, количество новой техники в этом объеме составило 1701 единицу (+86%), а подержанной, которая была импортирована из-за рубежа, - 1069 (-10%).
Отмечается, что в прошлом году чаще всего регистрировали (среди новых):
- Ataman - 520 штук;
- Citroen - 412;
- Etalon - 337;
- Ford - 132;
- ZAZ - 131.
А среди подержанных украинцы отдали предпочтение: Mercedes-Benz - 296 единиц, Van Hool - 195, MAN - 64, Volkswagen - 63 и Volvo - 51.
Напомним:
В 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.
Экономическая правда