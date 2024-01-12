Переоформлення авто через "Дію": українці вже перереєстрували понад 5 тисяч авто
П'ятниця, 12 січня 2024, 11:11 -
Від початку запуску послуги перереєстрації авто через "Дію", українці переоформили онлайн понад 5 тис транспортних засобів.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. "
"Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Швидко та зручно. Договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні", – додали у міністерстві.
Реклама:
У відомстві нагадали, що наразі послуга доступна для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів.
Нагадаємо:
З 20 грудня у застосунку "Дія" запрацювала послуга купівлі та продажу авто. Послуга перереєстрації можлива при першому продажі авто в календарному році.
Реклама:
Реклама: