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Переоформлення авто через "Дію": українці вже перереєстрували понад 5 тисяч авто 

П'ятниця, 12 січня 2024, 11:11 - Анастасія Дячкіна

Від початку запуску послуги перереєстрації авто через "Дію", українці переоформили онлайн понад 5 тис транспортних засобів. 

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. "

"Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Швидко та зручно. Договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні", – додали у міністерстві. 

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У відомстві нагадали, що наразі послуга доступна для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів. 

Нагадаємо: 

З 20 грудня у застосунку "Дія" запрацювала послуга купівлі та продажу авто. Послуга перереєстрації можлива при першому продажі авто в календарному році.

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авто Дія
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