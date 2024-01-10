Благодаря продажам в Россию Китай обошел Японию и стал №1 в мире экспортером автомобилей

Китай опередил Японию и стал экспортером автомобилей номер один в мире в 2023 году.

Об этом сообщает CNN.

"Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) заявила, что страна, вероятно, в прошлом году экспортировала рекордные 5,26 миллиона транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы и грузовики, что на 56% больше, чем в 2022 году, с общей стоимостью 102 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Япония, которая считается лидером рынка, отгрузила 4,3 миллиона автомобилей за тот же период, отставая почти на миллион.

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Таможенные данные за неполный 2023 год показали, что экспорт автомобилей из Китая составил 4,76 миллиона единиц за первые 11 месяцев 2023 года. За этот же период экспорт автомобилей Японии достиг 3,99 млн единиц, по данным Японской ассоциации автопроизводителей.

"Без сомнения, Китай стал крупнейшим в мире экспортером", - уже объявила Китайская ассоциация.

При этом, как отмечает CNN, за первые 11 месяцев прошлого года поставки китайских автомобилей в Россию выросли на 545% до 840 000 единиц по сравнению с прошлым годом, что сделало его самым быстрорастущим рынком, согласно последним китайским таможенным данным.

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"Китайские автопроизводители выиграли от отсутствия глобальных конкурентов в России, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года, что побудило сотни мировых брендов уйти. 2023 год стал знаменательным для китайских электромобилей, которые дешевле, чем модели, построенные конкурентами в других странах. Они проникли в Европу, Австралию и Юго-Восточную Азию", - пишет издание.

Напоминаем:

По данным российских источников Китай в 2023 году в шесть раз увеличил экспорт легковых машин в Россию.

Россия занимает первое место в мире по закупке китайских автомобилей

Всего за прошлый год в РФ официально появились 16 новых марок из КНР, в результате чего их общее количество возросло до 35.

Мексика занимает второе место по объему закупок китайских автомобилей, которые стоят дешевле американских и европейских.