В 2023 году мировые продажи электромобилей выросли более чем на 30%

Глобальные продажи полностью электрических и гибридных автомобилей (PHEV) выросли на 31% в 2023 году по сравнению с 60% ростом в 2022 году.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Rho Motion, пишет Reuters.

"Темпы роста замедляются, но это то, что ожидается на столь растущих рынках", – сказал Reuters менеджер по обработке данных Rho Motion Чарльз Лестер.

Лестер отметил, что глобальные продажи электромобилей в прошлом году в основном соответствовали прогнозу Rho Motion на 30%. В 2024 году компания прогнозирует глобальный рост продаж электромобилей на 25-30%.

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Продажи в декабре достигли месячного рекорда в 1,5 миллиона единиц, сообщает Rho Motion.

Полностью электрические или аккумуляторные электрические транспортные средства (BEV) составляли 9,5 миллиона из 13,6 миллиона EV, проданных во всем мире в 2023 году, а остальные приходится на PHEV.

После многих лет ускорения роста некоторые автопроизводители опасаются, что продажи электромобилей в Европе и других странах могут замедлиться, поскольку водители ждут лучших, меньших и более дешевых моделей, которые появятся через два-три года.

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Продажи BEV подскочили на 50% в США и Канаде и выросли на 27% и 15% в Европе и Китае соответственно.

Rho Motion заявил, что только 8% продаж BEV в Европе приходилось на сегмент небольших автомобилей, хотя это должно начать меняться с появлением меньших моделей, таких как Citroen eC3 от Stellantis, который должен поступить в продажу в этом году.

Нагадаємо:

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.