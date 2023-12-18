Четыре крупнейшие судоходные компании остановили перевозки в Красном море из-за постоянных атак хуситов

Четыре крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами из-за угрозы нападений со стороны йеменских хуситов в Красном море.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что крупнейшая в мире судоходная группа Mediterranean Shipping Company (MSC) объявила об отводе своих судов как можно дальше от Красного моря из-за роста угрозы нападений.

Кроме того, французская компания CMA CGM сделала аналогичный шаг на следующий день после того, как датский судоходный гигант Maersk и немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd приостановили рейсы по Красному морю.

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Соответствующие решения компаний были обусловлены нападениями на торговые суда поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене, которые заявляют, что их мишенью являются корабли, следующие в Израиль.

"Красное море является одним из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и топлива, каждый год через него проходит около 17 000 судов и 10% мирового товарооборота. Но хуситы усиливают свои атаки, используя беспилотники и ракеты против иностранных судов", - говорится в сообщении.

В MSC назвали ситуацию в этом районе "серьезной" и добавляют, что 15 декабря их контейнеровоз MSC PALATIUM III был атакован в Красном море. Экипаж не пострадал, но судно было выведено из эксплуатации.

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В CMA CGM дали указание всем своим контейнеровозам, находящимся в этом районе, "немедленно достичь безопасных районов и приостановить свое путешествие в безопасных водах до дальнейших указаний".

Добавляется, что четыре компании, которые сейчас приостановили работу в этом районе, входят в пятерку крупнейших мировых судоходных компаний, и эксперты в области судоходства говорят, что эти решения будут дорого стоить.

Напомним:

Нефтегазовые компании British Petroleum и Evergreen Line приостановят весь транзит нефти через Красное море из-за усиления нападений на торговые суда со стороны боевиков-хуситов.

В конце прошлой недели на три контейнеровоза были совершены нападения, что побудило компании-владельцы MSC Mediterranean Shipping Co. SA, AP Moller-Maersk A/S, CMA CGM, объявить о планах не пускать суда через Красное море.

Датская судоходная компания Maersk после серии нападений на свои суда заявила, что приостанавливает все рейсы через Красное море.