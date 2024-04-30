За неделю украинцы через "Дію" приобрели облигаций на более 144 миллионов – Федоров
Вторник, 30 апреля 2024, 18:29 -
За последние семь дней украинцы через приложение "Дія" приобрели военных облигаций на более 144 млн грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Украинцы за 7 дней приобрели в приложении облигаций на более 144 миллиона гривен. Спасибо каждому за вовлеченность, продолжайте инвестировать в Украину", - отметил Федоров.
Он добавил, что военные облигации в "Дії" становятся новым трендом среди украинцев.
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Также в "Дії" запустили продажу двух новых именных военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам – Бахчисараю и Макеевке.
Напомним:
За сутки через "Дію" украинцы приобрели облигаций на более 30 млн грн.
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