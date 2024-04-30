На восстановление инфраструктуры направят 3,7 миллиарда. На что именно их потратят

Кабинет министров 30 апреля принял решение направить 3,7 млрд грн Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

Проект соответствующего постановления правительства есть в распоряжении ЭП.

Эти средства - остаток из специального фонда государственного бюджета, который образовался по состоянию на 1 января 2024 года, а их источником был заем от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 2022 года. В 2023 году указанные деньги остались не освоенными.

Как указано в финансово-экономических расчетах к документу, 3,7 млрд грн в 2024 году распределятся следующим образом:

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новое строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог - 1,77 млрд грн;

ремонт и обустройство объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора - 1,8 млрд грн;

работы услуги по реставрации столичного моста Патона и подходов к нему, "с возможностью строительства нового моста" - 1 млн грн;

проектирование, восстановление, строительство, модернизация, обустройство объектов строительства и термомодернизация жилых и общественных зданий - почти 133 млн грн.

Напомним:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет инициировать изменения в госбюджет или просить средства из резервного фонда на текущий ремонт инфраструктуры.