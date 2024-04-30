В Харькове предпринимателей освободили от налога на землю и недвижимость
Вторник, 30 апреля 2024, 13:20 -
На сессии городского совета Харькова приняли решение об освобождении предпринимателей от налога на землю, недвижимость и единого налога для ФЛП четвертой группы.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
"Сегодня на сессии мы полностью освободили харьковских предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога по ФЛП 4-й группы", - сообщил Терехов.
По договоренности с государством, потраченные городом средства компенсируют из государственного бюджета.
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Напомним:
Предприниматели из Харьковской области смогут получить вдвое больший грант от государства на развитие - от 50 тыс грн до 500 тыс грн.
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