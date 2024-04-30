Прибыль Huawei выросла на 564% в первом квартале, несмотря на санкции США

Прибыль Huawei Technologies Co. в первом квартале этого года выросла на 564%, по сравнению с предыдущим, что подчеркивает возрождение компании, несмотря на санкции США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания сообщила о чистой прибыли в размере 2,7 млрд долларов в марте, что на 564% больше, чем в предыдущем квартале. Продажи в первом квартале выросли на 37% до 178,5 млрд юаней.

Феноменальный рост прибыли подчеркнул возрождение Huawei, несмотря на санкции США. По данным исследовательской компании Counterpoint, поставки смартфонов компании выросли на 70% в первом квартале после того, как в прошлом году компания неожиданно вернулась на рынок с новым телефоном 5G, оснащенным передовым 7-нанометровым чипом китайского производства.

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Для сравнения, продажи iPhone Apple в Китае упали на 19% в марте, по оценкам Counterpoint.

Напомним:

В 2019 году Huawei вследствие запрета на использование Android-сервисов представила собственную платформу - HarmonyOS. Теперь компания намерена вывести эту платформу в мир.

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Соединенные Штаты обратились к своим союзникам с просьбой ввести более жесткие ограничения на обслуживание оборудования по производству микрочипов в Китае.

Администрация США рассматривает возможность внесения в черный список ряда китайских полупроводниковых фирм, связанных с Huawei Technologies Co., после того, как телекоммуникационный гигант в прошлом году совершил значительный технологический прорыв, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

В рамках замены западного оборудования китайскими аналогами, правительство КНР ввело новые правила, которые постепенно будут вытеснять иностранные комплектующие из употребления в государственном в секторе.