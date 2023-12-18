Доходы компаний добывающей отрасли во время войны: госкомпания обошла компании Ахметова

Шесть добывающих компаний Украины из топ-10, которые заработали больше всего за первый год полномасштабного вторжения, принадлежат самому богатому украинцу бизнесмену Ринату Ахметову, но возглавила рейтинг государственная компания "Укргаздобыча".

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

В целом лидеры рынка заработали 295,15 млрд грн за год. Это компании, которые занимаются добычей железных руд, природного газа и каменного угля.

Лидером сферы является государственная компания - "Укргаздобыча". Но шесть из десяти компаний принадлежат Ринату Ахметову.

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В то же время, если "Укргаздобыча" уменьшила свои доходы, то три компании Рината Ахметова, которые попали в рейтинг, доходы нарастили.

В целом компании-лидеры добывающей промышленности заработали 295,15 млрд грн. Это на 14% меньше, чем в 2021 году, когда эти бизнесы заработали 343,24 млрд грн.

Почти половина от совокупного дохода лидеров приходится на 3 компании, добывающие природный газ.

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Лидером топа оказалась государственная компания "Укргаздобыча", с доходом в 86,38 млрд грн. Это 29% от общего дохода топ-10. В то же время по сравнению с 2021 годом заработок компании упал на 4%.

6 из 10 компаний топа принадлежат группе СКМ Рината Ахметова. Именно эти предприятия получили 54% совокупного дохода топ-10 компаний - 159,57 млрд грн.

Три компании Ахметова из рейтинга увеличили свои доходы и поднялись в рейтинге.

Речь идет о:

"ДТЭК Павлоградуголь" - доходы выросли в 1,8 раза, компания заняла вторую позицию или 44,2 млрд грн,

"Шахтоуправление Покровское" - заработало в 1,8 раза больше, поднявшись в рейтинге на 3 место с доходом 38,47 млрд грн.

"Нефтегаздобыча" - доходы выросли в 2,3 раза, до 35,99 млрд грн. Это 4 позиция рейтинга.

Доход еще 3 предприятий группы СКМ, которые занимаются добычей железных руд, наоборот, существенно уменьшился по сравнению с 2021 годом:

почти в 4 раза у Северного ГОКа - до 13,8 млрд грн,

более чем в 3 раза, до 12,7 млрд грн, - у Ингулецкого ГОКа,

на треть - у Центрального ГОКа (14,3 млрд грн(.

Перешла в топ-10 - компания "Укрнефтебурение". Ранее она принадлежала Игорю Коломойскому, Виталию Хомутыннику и Павлу Фуксу, но по решению суда перешла в управление АРМА". И это даже несмотря на то, что в 2022 году компания получила на 25% меньший доход по сравнению с 2021 - 9,7 млрд грн.

Последние 2 компании топа занимаются добычей железных руд и относятся к группе FERREXPO (Константин Жеваго). Компании уменьшили свои доходы в прошлом году. Это: