Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море через напади хуситів

Нафтогазові компанії British Petroleum та Evergreen Line призупинять весь транзит нафти через Червоне море через посилення нападів на торгові судна з боку бойовиків-хуситів.

Про це стало відомо з заяви BP, як передає Bloomberg, та заяви Evergreen Line.

"У світлі погіршення ситуації з безпекою судноплавства в Червоному морі BP вирішила тимчасово призупинити весь транзит через Червоне море", – йдеться в заяві ВР.

Цей крок поширюється на всі судна у власності належать ВР, і всі нею зафрахтовані.

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Evergreen Line заявила, що "з урахуванням різкого загострення ситуації в останні дні" компанія "тимчасово призупинить послуги імпорту та експорту в [районі] Ізраїлю через ризики та міркування безпеки, що зростають".

Як пише Bloomberg, це означає транзит нафти навколо Африки, збільшуючи час плавання на тисячі миль та затримуючи доставлення вантажів.

Дані лондонської біржі ICE свідчать, що на тлі заяв ціни на нафту зросли - ф'ючерсні контракти нафти Brent з постачанням у лютому 2024 року зросли на 2,5%, до 78,48 дол за барель.

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Нагадуємо:

Наприкінці минулого тижня на три контейнеровози було здійснено напади, що спонукало компанії-власники MSC Mediterranean Shipping Co. SA, AP Moller-Maersk A/S, CMA CGM, оголосити про плани не пускати судна через Червоне море.