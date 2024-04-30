ЕС должен помочь защитить украинские газовые хранилища от ракетных атак РФ - "Нафтогаз"

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов призвал страны ЕС помочь защитить от российских атак украинские газовые хранилища, работа которых могла бы и в дальнейшем способствовать снижению цен на всем континенте.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, газохранилища на западе Украины уже несколько раз подвергались атакам в течение последних месяцев, однако были повреждены только наземные объекты. Сами же хранилища, которые находятся на глубине до 3 км под землей, не пострадали.

"Украина все еще обеспечивает транзитный путь в Европу для российского трубопроводного газа. Украинские ПХГ предоставили европейским трейдерам ценное пространство для хранения избыточного газа накануне прошлой зимы, когда хранилища в ЕС были максимально заполнены", - говорится в сообщении.

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Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что американская помощь позволит укрепить обороноспособность страны, но для дальнейшей защиты инфраструктуры и активов компании требуется большое количество средств противовоздушной обороны.

"Мы можем оказаться в ситуации, когда нам все равно понадобится больше средств противовоздушной обороны и страны ЕС, конечно, должны играть решающую роль в предоставлении этой помощи", - добавил Чернышов.

В "Нафтогазе" убеждены, что ЕС заинтересован в защите украинских объектов хранения, транспортировки и добычи, поскольку газовая инфраструктура хорошо интегрирована в европейскую энергетическую систему.

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Также группа "Нафтогаз" имеет целью увеличить объемы европейского природного газа, хранящегося в Украине, с 2,5 млрд кубометров в прошлом году до 4 млрд этой зимой.

Напомним:

Ранее сообщалось, что российские крылатые ракеты различного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области: объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском.