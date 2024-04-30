Instagram обновляет алгоритм: будет продвигать в рекомендации оригинальный контент, а не его копии

Instagram вносит изменения в систему рекомендаций контента - предпочтение будет отдаваться оригинальному контенту и учетным записям с небольшим количеством подписчиков.

Об этом пишет The Verge.

Самое большое изменение касается агрегаторов - аккаунтов, которые загружают или делают скриншоты видео и фото других пользователей и репостят их. Иногда агрегаторы указывают авторство оригинального поста, обозначая его в посте или подписи, но часто контент массово воруют.

Публикации таких аккаунтов соцсеть будет удалять из рекомендаций", - пишет издание.

Реклама:

Отмечается, что обновление касается "серийных репостеров", которые делятся чужим контентом, не меняя его, более десяти раз за 30 дней. Такие аккаунты снова смогут попадать в рекомендации через 30 дней после последнего повторного размещения "неоригинального" контента.

При этом изменения не повлияют на некоторые аккаунты, определенные Instagram и с лицензионными соглашениями или разрешениями на повторную публикацию контентмейкеров.

Кроме этого, Instagram будет заменять повторно опубликованный контент оригинальным сообщением автора в рекомендациях - это будут делать только тогда, когда система убедится, что публикации идентичны "на основе аудио- и визуальных сигналов".

Реклама:

Авторы контента получат уведомления, когда их оригинальный контент заменит репосты.

"Раньше Instagram оценивал контент преимущественно на основе того, как подписчики аккаунта взаимодействовали с ним, и алгоритм решал, продвигать ли его в рекомендации. Теперь Instagram меняет подход, чтобы предоставить небольшим учетным записям равные шансы на продвижение", - объясняет The Verge.

Экономическая правда