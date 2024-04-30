В Харькове и области обновили графики почасовых отключений света

В Харькове и области обновили графики почасовых отключений электроэнергии в период с 1 по 3 мая.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновленные графики доступны по ссылке.

Отмечается, что в документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света.

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"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - добавил Синегубов.

Напомним:

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в понедельник применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и во вторник.

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Экономическая правда