Национальный банк (НБУ) завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине и вскоре начнет его обсуждение с рынком и другими стейкхолдерами.

Об этом заявил директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук во время XIX Международного форума "Польско-украинские дни бизнеса".

По его словам, Совет по финансовой стабильности в феврале 2024 года утвердил концепцию, разработанную при участии НБУ, Всемирного банка, Минэкономики и Министерства финансов.

Новая система должна обеспечить потребности в защите широкого круга объектов различных отраслей экономики от прямых "военных" потерь.

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Отмечается, что концепцией предусмотрена трехуровневая модель - локальные страховщики и другие учреждения, которые будут выполнять агентские функции, а также специально созданное государственное агентство по страхованию военных рисков. В дальнейшем к системе присоединятся международные перестраховщики.

Ответственность будет распределяться между этими уровнями с помощью определенных лимитов в порядке очередности, пояснили в НБУ.

"По нашим ожиданиям, уже в этом году закон может быть принят, и мы начнем развитие системы.

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Преимущества, которые получат бизнес и население, - это гарантии покрытия прямых военных убытков и большая уверенность в завтрашнем дне. Государство сможет привлечь новые инвестиции для развития экономики. Рассчитываем на конструктивный диалог с рынком", - заявил Савчук.

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Экономическая правда