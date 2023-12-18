Adobe и Figma заявили о прекращении слияния компаний

Компании Adobe и Figma объявили о прекращении предварительно объявленного соглашения о слиянии.

Об этом сообщает пресс-служба Adobe.

Предварительная сделка о слиянии, объявленная в сентябре 2022 года, предусматривала покупку Adobe Figma за сочетание наличных и акций.

"Несмотря на то, что обе компании продолжают верить в преимущества и конкурентные преимущества объединения, Adobe и Figma взаимно согласились расторгнуть соглашение на основе совместной оценки того, что нет четкого пути получения необходимых регуляторных разрешений от Европейской комиссии и Управления по вопросам конкуренции Великобритании", - говорится в заявлении.

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"Adobe и Figma категорически не согласны с недавними выводами регулирующих органов, но мы считаем, что в наших интересах двигаться вперед независимо", - прокомментировал председатель и генеральный директор Adobe Шантану Нарайен.

Компании подписали соглашение о расторжении, которое решает все нерешенные вопросы соглашения, в частности уплату Adobe Figma предварительно согласованной комиссии за расторжение.

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В сентябре прошлого года стало известно, что американская технологическая компания Adobe достигла соглашения приобрести дизайнерскую компанию Figma за 20 млрд долл со стремлением расширить свои предложения творческих инструментов.