В Минобороны рассказали, сколько будут получать защитники на фронте по обновленным выплатам

Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного обеспечения, плюс 100 тысяч за участие в боевых действиях и 70 тысяч за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин во время прямого эфира телемарафона.

Так, военнослужащий может получать 190 100 грн, а офицер еще больше, добавил он.

Кроме этого, спикер отметил, что сейчас существует установленное денежное вознаграждение за уничтоженную российскую технику:

Реклама:

Вражеский автомобиль - 12 180 гривен.

Танк - 48 720 гривен.

Самолет или вертолет - более 100 тысяч гривен.

Корабль 1 ранга - более 243 тысяч гривен.

БТР и БМП - более 40 тысяч гривен.

"Для того, чтобы получить такую выплату нужна запись в журнал боевых действий, чтобы было донесение и желательно фото и видеофиксация. Сейчас ведется современная и высокотехнологичная война, поэтому это не должно стать проблемой", - добавил Дмитрий Лазуткин.

Также спикер отметил, что люди, которые проходят длительное лечение после ранения будут получать утвержденное минимальное денежное обеспечение в 20 100 гривен.

Читайте также: Чиновники пообещали солдатам на фронте по 70 тысяч, но денег на это еще нет. Что делать?

Реклама:

Экономическая правда.