"Новая почта" вышла на рынок Испании

фото: новая почта

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в Испании. Срок доставки из Украины - от 8 дней.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post.

Первое отделение Nova Post открылось в Барселоне по адресу C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.

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Отделение принимает отправления до 100 кг и работает ежедневно.

Также в компании рассказали о стоимости доставки из Украины в Испанию в отделение:

документы до 1 кг - 1000 грн

посылки до 2 кг - 1050 грн

посылки до 10 кг - 1700 грн

посылки до 30 кг - 3000 грн

грузы от 30 до 1 000 кг - 120 грн за каждый килограмм.

"В мае начнет работать адресное обслуживание - курьером можно будет отправить и доставить грузы до 1000 кг на любой адрес в Испании.

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Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправлений до 30 кг, или +120 грн за каждые 100 кг", - говорится в сообщении.

"Открытие первого отделения в Испании - это только начало. Мы стремимся быть максимально близкими к нашим клиентам, поэтому в ближайшее время откроем еще одно отделение в Барселоне, а в течение года будем активно развивать сеть точек сервиса выдачи посылок вместе с нашими партнерами.

Планируем открыть по 5-6 пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте, до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице - Мадриде", - заявил СЕО Nova Post в Испании Александр Павловский.

Экономическая правда