Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk

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Данська судноплавна компанія Maersk після серії нападів на свої судна заявила, що призупиняє всі рейси через Червоне море.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що судна Maersk, які були спущені на воду з частини Ємену, зазнали серію нападів контрольованої хуситами - повстанським рухом, який підтримує Іран.

"Угруповання заявило про свою підтримку ХАМАС і стверджує, що атакує кораблі, що прямують до Ізраїлю. Червоне море є одним із найважливіших у світі шляхів транспортування нафти та палива", – йдеться в повідомленні.

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Протока Баб-ель-Мандаб, також відома як Ворота сліз, — це важливий морський шлях, який з'єднує Червоне море з Аденським заливом. Він розташований між Єменом на Аравійському півострові та Джибуті та Еритреєю на узбережжі Африки.

Протока має завширшки лише 20 миль (32 км), що робить її небезпечною для навігації. Щорічно через неї проходить близько 17 000 суден, що перевозять близько 10% світової торгівлі.

Генеральний директор Інституту експорту та міжнародної торгівлі Марко Форгіоне заявив, що зупинка Maersk своїх транспортних перевезень у Червоному морі вплине на кожну ланку в ланцюжку постачання і лише збільшить шанси того, що критично важливі продукти не прибудуть до місця призначення вчасно до Різдва.

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Нагадаємо:

Данський логістичний гігант Maersk заявив про звільнення щонайменше 10 тис співробітників в умовах надлишку потужностей, зростання витрат і зниження цін, що призвело до падіння акцій компанії.