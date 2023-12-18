Найбільші судноплавні компанії зупинили перевезення у Червоному морі через постійні напади

Чотири найбільші судноплавні компанії призупинили прохід суден через Суецький канал або направили їх іншими маршрутами через загрозу нападів з боку єменських хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що найбільша у світі судноплавна група Mediterranean Shipping Company (MSC) оголосила про відвід своїх суден якомога далі від Червоного моря через зростання загрози нападів.

Крім того, французька компанія CMA CGM зробила аналогічний крок на наступний день після того, як данський судноплавний гігант Maersk і німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd призупинили рейси Червоним морем.

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Відповідні рішення компаній були зумовленні нападами на торгові судна підтримуваних Іраном повстанців-хуситів у Ємені, які заявляють, що їхньою мішенню є кораблі, які прямують до Ізраїлю.

"Червоне море є одним з найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти і палива, щороку через нього проходить близько 17 000 суден і 10% світового товарообігу. Але хусити посилюють свої атаки, використовуючи безпілотники і ракети проти іноземних суден", – йдеться в повідомленні.

У MSC назвали ситуація в цьому районі "серйозною" і додають, що 15 грудня їхній контейнеровоз MSC PALATIUM III був атакований у Червоному морі. Екіпаж не постраждав, але судно було виведено з експлуатації.

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У CMA CGM дали вказівку всім своїм контейнеровозам, які перебувають у цьому районі, "негайно досягти безпечних районів і призупинити свою подорож у безпечних водах до подальших вказівок".

Додається, що чотири компанії, які наразі призупинили роботу в цьому районі, входять до п'ятірки найбільших світових судноплавних компаній, і експерти в галузі судноплавства кажуть, що ці рішення будуть дорого коштувати.

Нагадаємо:

Нафтогазові компанії British Petroleum та Evergreen Line призупинять весь транзит нафти через Червоне море через посилення нападів на торгові судна з боку бойовиків-хуситів.

Наприкінці минулого тижня на три контейнеровози було здійснено напади, що спонукало компанії-власники MSC Mediterranean Shipping Co. SA, AP Moller-Maersk A/S, CMA CGM, оголосити про плани не пускати судна через Червоне море.

Данська судноплавна компанія Maersk після серії нападів на свої судна заявила, що призупиняє всі рейси через Червоне море.